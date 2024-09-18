Кіт приніс додому виграшний лотерейний білет: "Вкрав у сусіда" (відео)

Кіт однієї жінки настільки нахабний, що краде речі і приносить їх додому, щоб "заплатити за оренду". Але його господиня була приголомшена, коли він приніс їй виграшну скретч-картку.

Про це пише Mirror.

Багато власників домашніх тварин стверджують, що їхні улюбленці дуже розумні і точно знають, що роблять, коли поводяться зухвало – і кіт однієї жінки доводить це.

Зірка соціальних мереж на ім'я Меган регулярно публікує відео зі своїм котом Манкі, якого вона раніше описувала як "цілий світ", що змушує користувачів TikTok не втомлюватися від того, що йому вдається вкрасти для неї.

Але Меган, без сумніву, сміялася з останньої знахідки Манкі, який примудрився принести їй виграшний лотерейний білет. Пухнастик незворушно стрибнув до вікна із новою знахідкою у зубах. "Манкі, де ти був і що в тебе є?" - запитала Меган.

Коли вона забрала скретч-картку у Манкі, який раніше дарував їй такі подарунки, як тютюн і гігієнічні прокладки, вона вигукнула: "Це виграш?". Подивившись на те, що було зішкрябано, вона виявила виграш на суму 5 фунтів стерлінгів. Але коли вона зрозуміла, що це 10 фунтів, то вигукнула "Манкі!", бо не мала жодного уявлення, кому це належить.

Користувачі Мережі були у захопленні від котика: "Бачиш, як він про тебе піклується. Дуже скромний, дуже уважний, дуже турботливий", "Треба поставити на нього котячу камеру, щоб дізнатися, де він знаходить всі ці скарби. Хтось десь подумає, що у них з'явився злодій-привид. Він геніальний", "Хороший хлопчик, що платить за оренду – мої коти не платять", "Він відпрацьовує своє".

Нагадаємо, дівчина щодня носить на голові чималу камеру спостереження. Як виявилося, аксесуар встановив її батько, який дуже переймається за безпеку доньки.

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