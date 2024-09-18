Ветеринари вперше в історії зробили кесарів розтин дикобразу (відео)

Ветеринари зоопарку Сан-Дієго, США, вперше в історії зробили кесарів розтин самиці північноамериканського дикобраза.

Про це пише UPI.

Альянс дикої природи заявив, що Мейзі зазнала ускладнень під час пологів, які вимагали процедури кесаревого розтину, щоб захистити її життя і життя її дитинчати-самця.

"Ця знакова процедура підкреслює важливу роль, яку наші ветеринарні команди відіграють у збереженні видів, не лише в надзвичайних ситуаціях, але й як частина спадщини лідерства в охороні диких тварин", - сказав Грег Вічіно, віце-президент з охорони диких тварин Альянсу дикої природи зоопарку Сан-Дієго. "Успіх кесаревого розтину Мейзі є ще одним прикладом непохитної відданості наших ветеринарів справі збереження здоров'я та довголіття диких тварин".

Самця дикобраза, якого ще не назвали, доглядачі зоопарку виховують вручну, щоб дати можливість Мейзі відновитися після кесаревого розтину.

"Для північноамериканського дикобраза ця процедура є значним кроком вперед для покращення довгострокового виживання і сприяє більш широким природоохоронним зусиллям, спрямованим на забезпечення його майбутнього в дикій природі", - сказала Мішель Гудман, директорка з догляду за тваринами зоопарку "Елмвуд Парк".

Нагадаємо, козеня-мутант зі зрощеними очима змусило місцевих повірити в іншопланетян. Люди вишикувалися в довгі черги, щоб подивитися на дивну істоту.

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