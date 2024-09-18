Ветеринары впервые в истории сделали кесарево сечение дикобразу (видео)

В настоящее время животное восстанавливается после операции.

Ветеринары зоопарка Сан-Диего, США, впервые в истории сделали кесарево сечение самке североамериканского дикобраза.

Об этом пишет UPI.

Альянс дикой природы заявил, что Мэйзи испытала осложнения во время родов, требовавших процедуры кесарева сечения, чтобы защитить ее жизнь и жизнь ее детеныша-самца.

"Эта знаковая процедура подчеркивает важную роль, которую наши ветеринарные команды играют в сохранении видов, не только в чрезвычайных ситуациях, но и как часть наследия лидерства по охране диких животных", — сказал Грег Вичино, вице-президент по охране диких животных Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего. "Успех кесарева сечения Мейзи является еще одним примером непоколебимой преданности наших ветеринаров делу сохранения здоровья и долголетия диких животных".

Самца дикобраза, которого еще не назвали, смотрители зоопарка воспитывают вручную, чтобы дать возможность Мейзи восстановиться после кесарева сечения.

"Для североамериканского дикобраза эта процедура является значительным шагом вперед для улучшения долгосрочного выживания и способствует более широким природоохранным усилиям, направленным на обеспечение его будущего в дикой природе", — сказала Мишель Гудман, директор по уходу за животными зоопарка "Элмвуд Парк".

Напомним, козленок-мутант со сросшимися глазами заставил местных поверить в инопланетян. Люди выстроились в длинные очереди, чтобы посмотреть на странное существо.

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