"Мадьяр" анонсировал, что через полгода кардинально изменится война

В течение 6-8 месяцев в Украине управление дронами станет ненужным – война перейдет в беспилотный режим.

Так считает командир спецподразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди, пишет УНИАН.

Он отмечает, что искусственный интеллект станет основным инструментом в войне, ведь уже сейчас дроны формируют 50% ударной деятельности. По его словам, люди понадобятся только для запуска дронов, а дальше они смогут действовать без человеческого вмешательства.

Бровди призвал не относиться скептически к новым вызовам в военных технологиях. Он считает, что необходимо серьезно инвестировать в такие технологии. Бровди также отметил, что в Украине сотни специалистов, накапливая опыт и охраняя жизнь, совершенствуют свои навыки. Уже в ближайшее время эти опытные бойцы могут отправиться за границу для обучения армии НАТО новейшим тактикам ведения войны.

Также командир добавил, что обучение армии НАТО новейших тактик будет частью практической благодарности за помощь в борьбе за свободу, землю Украины.

Напомним, наши бойцы продемонстрировали использование дрона "Змей Горыныч", эффективно распыляющего термитную смесь на лесопосадку с российскими позициями. Задание выполнили пилоты ударного подразделения БПЛА Национальной гвардии Украины.

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