Астрологический прогноз на 3 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день старта любых – как профессиональных, так и бытовых – проектов, которые лучше приучить ко второй половине дня, когда мы ощутим в себе достаточно сил для работы над ними.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться к врачу – особенно важно на затягивать лечение зубов.
Питание дня: можно голодать, поститься и подбирать новую диету.
Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами в этот день лучше отказаться.
Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, избавляющих от порчи и сглаза.
Сны дня: информация, полученная во сне, может пригодиться как в профессии, так и в личной жизни.
Дачные работы дня: можно пересаживать и подкармливать растения, а вот от обрезки лучше отказаться
Табу дня: нельзя проявлять агрессию, даже собеседник заслуживает соответствующего отношения.
Цитата дня: «Доброта – единственное одеяние, которое никогда не ветшает» (Генри Дэвид Торо).
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