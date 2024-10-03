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Астрологический прогноз на 3 октября

Астрологический прогноз на 3 октября

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день старта любых – как профессиональных, так и бытовых – проектов, которые лучше приучить ко второй половине дня, когда мы ощутим в себе достаточно сил для работы над ними. 

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый. 

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться к врачу – особенно важно на затягивать лечение зубов. 

Питание дня: можно голодать, поститься и подбирать новую диету. 

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами в этот день лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, избавляющих от порчи и сглаза. 

Сны дня: информация, полученная во сне, может пригодиться как в профессии, так и в личной жизни. 

Дачные работы дня: можно пересаживать и подкармливать растения, а вот от обрезки лучше отказаться

Табу дня: нельзя проявлять агрессию, даже собеседник заслуживает соответствующего отношения. 

Цитата дня: «Доброта – единственное одеяние, которое никогда не ветшает» (Генри Дэвид Торо). 

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