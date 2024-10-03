Астрологический прогноз на 3 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день старта любых – как профессиональных, так и бытовых – проектов, которые лучше приучить ко второй половине дня, когда мы ощутим в себе достаточно сил для работы над ними.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться к врачу – особенно важно на затягивать лечение зубов.

Питание дня: можно голодать, поститься и подбирать новую диету.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: день благоприятен для ритуалов, избавляющих от порчи и сглаза.

Сны дня: информация, полученная во сне, может пригодиться как в профессии, так и в личной жизни.

Дачные работы дня: можно пересаживать и подкармливать растения, а вот от обрезки лучше отказаться

Табу дня: нельзя проявлять агрессию, даже собеседник заслуживает соответствующего отношения.

Цитата дня: «Доброта – единственное одеяние, которое никогда не ветшает» (Генри Дэвид Торо).

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