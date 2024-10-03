Астрологічний прогноз на 3 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день старту будь-яких – як професійних, так і побутових – проєктів, які краще приурочити до другої половини дня, коли ми відчуємо достатньо сил для роботи над ними.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливе каміння дня: агат переливчастий, жадеїт, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цієї місячної доби, швидко минають, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря – особливо важливо не затягувати лікування зубів.

Харчування дня: можна голодувати, постувати і підбирати нову дієту.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям цього дня краще відмовитись.

Магія і містика дня: день сприятливий для ритуалів, що позбавляють пороблення і пристріту.

Сни дня: інформація, отримана уві сні, може стати у пригоді як у професії, так і в особистому житті.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати та підгодовувати рослини, а от від обрізання краще відмовитись

Табу дня: не можна виявляти агресію, навіть якщо співрозмовник заслуговує на відповідне ставлення.

Цитата дня: «Доброта – єдине вбрання, яке ніколи не занепадає» (Генрі Девід Торо).

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