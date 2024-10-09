Україна може дозволити експорт своїх дронів – FT: які цілі

Компанії-виробники дронів прагнуть продавати свою надлишкову продукцію закордон, щоб отримати дохід, необхідний для виробництва більшої кількості БпЛА для української армії.

Україна розглядає можливість скасувати заборону на експорт вітчизняних безпілотників. Держава прагне збільшити масштаби виробництва, щоб відповідати можливостям Росії на полі бою.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

У публікації йдеться, що українські війська відчайдушно потребують більшої кількості дронів повітряного спостереження, прикриття та ударних безпілотників дальньої дії. Але на тлі обмежених ресурсів держави, доступних для оплати цих військових постачань, компанії-виробники дронів шукають можливості за кордоном, щоб продати свою надлишкову продукцію та отримати дохід, необхідний для виробництва більшої кількості БпЛА для української армії.

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Як заявив голова економічного підкомітету Верховної Ради України Олександр Маріковський, експорт дронів може принести Україні до 20 млрд дол. доходу, "саме ті гроші, яких нам не вистачає".

Видання нагадало, що після повномасштабного вторгнення Росії Україна заборонила експорт товарів військового призначення, оскільки прагне забезпечити свою армію всіма необхідними постачаннями. Однак уряду бракує фінансування ресурсів для придбання всіх доступних дронів, не кажучи вже про інвестування у подальші дослідження та розробки. А дозвіл компаніям експортувати надлишкову продукцію зараз широко розглядається як спосіб залучення інвесторів.

Українські війська "мають колосальний дефіцит безпілотників". Про це заявив Дмитро Хасапов – керівник компанії Ukrspecsystems, яка є одним із найбільших виробників дронів.

Хасапов виступив у кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві минулого тижня, організованого урядом, щоб залучити більше іноземних інвесторів і покупців. Керівник Ukrspecsystems заявив, що його компанія не отримує достатньо державних контрактів на свої виробничі потужності. Хасапов сказав, що "держава не має коштів, щоб це купити".

Єдиним замовником для українських виробників дронів є держава та фонди, які залучають приватне фінансування для армії. Як пояснив Маріковський, це означає, що компанії часто стикаються з короткостроковими або відкладеними контрактами та не мають довгострокових гарантій на закупівлю та тестування дорогих компонентів.

Ukrspecsystems – одна з небагатьох українських компаній-виробників безпілотників, які нещодавно почали виробництво своєї продукції в Польщі, намагаючись обійти заборону на експорт. Маріковський сказав, що ця тенденція викликає занепокоєння в Україні, оскільки може призвести до відтоку мізків і скорочення податкових надходжень. І це ще одна причина для перегляду заборони. Керівник компанії попередив, що без відновлення експорту ціни на безпілотники українського виробництва, швидше за все, зростуть.

У галузі сподіваються, що зняття заборони на експорт спонукатиме західних партнерів виділити допомогу українським виробникам дронів. Декілька партнерів пообіцяли придбати для української армії безпілотники місцевого виробництва, але програми все ще перебувають у зародковому стані.

До слова, головний редактор видання Defense Express Олег Катков висловив думку, що Україна має всі можливості, аби наростити виробництво дронів до 1,5 млн одиниць на рік. Зокрема – необхідних на фронті FPV-дронів.

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