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У низці областей працюють сили ППО - Повітряні сили

У низці областей працюють сили ППО - Повітряні сили

Сили ППО працюють по ворожих БпЛА / Фото: Associated Press

Ворог атакує Україну ударними БпЛА.

У низці областей України сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотникам.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що сили ППО працюють у Київський, Житомирській та Чернігівський областях.

Перед цим повідомлялося про небезпеку БпЛА в районі Миргорода на Полтавщині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області виявили уламки ворожої ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна очікує нових систем ППО для ядерних об'єктів після переговорів з НАТО.

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