Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 2 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники наразі фіксуються у Чернігівський, Сумській, Київський та Житомирський областях. Ворожі БпЛА постійно змінюють свій рух.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що росіяни вдарили дронами по Чернігівській області.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія змінює тактику повітряних атак.

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