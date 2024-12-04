Атака БпЛА на об'єкти РФ: у РНБО сказали, куди прилетіли дрони

У середу, 4 грудня, безпілотники атакували РФ. Удари зафіксовані по авіабазі Дягілєво. Також атаковано порт у Новоросійську.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Рязань – удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ. У Новоросійську атакований порт, в якому РФ базує ракетоносії, що беруть участь в обстрілах України", – акцентував Коваленко.

Нагадаємо, вночі та зранку жителі РФ чули потужні вибухи. Державу-агресорку атакували безпілотники. Влада заявила, що ППО знищила БпЛА над територією Ростовської, Брянської, Бєлгородської, Рязанської, Астраханської областей та Краснодарського краю.

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