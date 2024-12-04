Атака БпЛА на объекты РФ: в СНБО сказали, куда прилетели дроны

В среду, 4 декабря, беспилотники атаковали РФ. Удары зафиксированы по авиабазе Дягилево. Также атакован порт в Новороссийске.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Рязань – удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ. В Новороссийске атакован порт, в котором РФ базирует ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины", – акцентировал Коваленко.

Напомним, ночью и утром жители РФ слышали мощные взрывы. Государство-агрессорку атаковали беспилотники. Власти заявили, что ПВО уничтожило БпЛА над территорией Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областей и Краснодарского края.

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