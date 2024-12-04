Ночью и с утра жители РФ слышали мощные взрывы: какие города атаковали беспилотники

В ночь на 4 декабря в Рязани прогремели взрывы в районе Дягилево. Там расположена военная авиабаза армии РФ.

Об этом сообщает телеграмма-канал Astra.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что силами ПВО над территорией Рязанской области сбиты 3 беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

"За ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем", – отметили в ведомстве.

Утром 4 декабря Минобороны РФ сообщили об уничтожении еще 11 украинских беспилотников: 6 над Ростовской областью, 2 – над Курской, по одному над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работала над 4 регионами и аннексированным Крымом.

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