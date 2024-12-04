Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Сирии: что известно

Анкара работает над "справедливым и долгосрочным решением проблемы в Сирии".

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган по телефону поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. Политики обсудили обострение ситуации в Сирии.

Об этом сообщили в Управлении по коммуникациям турецкого президента.

Телефонный звонок касался "турецко-российских отношений, последних событий в Сирии, а также глобальных и региональных вопросов".

По словам Эрдогана, Анкара работает над "справедливым и долгосрочным решением проблемы в Сирии". Ведь, добавил президент, Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что "сирийский режим должен участвовать в процессе политического решения проблемы".

"Отмечая, что избегание ущерба гражданскому населению является важнейшим вопросом в контексте последних событий в Сирии, президент Эрдоган сказал, что Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности", — рассказали в офисе турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Турция делает "все возможное, чтобы восстановить покой" в Сирии.

Турецкий президент добавил, что его страна продолжит сохранять решительную позицию в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара называет террористической организацией и ее представителями.

Напомним, аналитики ISW объяснили, сможет ли конфликт в Сирии отвлечь силы РФ от войны в Украине. В частности, отмечается, что РФ вывела со своей базы в Тартусе фактически все находившиеся там суда.

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