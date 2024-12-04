Ердоган обговорив із Путіним ситуацію в Сирії: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефоном поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. Політики обговорили загострення ситуації в Сирії.

Про це повідомили в Управлінні з комунікацій турецького президента.

Зазначається, що телефонний дзвінок стосувався "турецько-російських відносин, останніх подій у Сирії, а також глобальних і регіональних питань".

Зі слів Ердогана, Анкара працює над "справедливим і довгостроковим вирішенням проблеми в Сирії". Адже, додав президент, Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність Сирії.

Окрім того, турецький лідер наголосив, що"сирійський режим повинен брати участь у процесі політичного вирішення проблеми".

"Зазначаючи, що уникнення шкоди цивільному населенню є найважливішим питанням у контексті останніх подій у Сирії, президент Ердоган сказав, що Сирія не повинна стати джерелом ще більшої нестабільності", - розповіли в офісі турецького лідера.

За словами Ердогана, Туреччина робить "усе можливе, щоб відновити спокій" у Сирії.

Турецький президент додав, що його країна продовжить зберігати рішучу позицію в боротьбі з Робітничою партією Курдистану (РПК), яку Анкара називає терористичною організацією, та її представниками.