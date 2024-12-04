США завдали удару в Сирії: подробиці від Пентагону

Удар був завданий після того, як з РСЗВ випустили ракети у напрямку американської бази, а також після мінометного обстрілу.

Збройні сили США завдали удару на сході Сирії з метою самозахисту проти систем озброєнь.

Про це повідомив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

Райдер заявив, що військові США завдали ударів у Сирії по системах озброєння, включно з трьома мобільними ракетнами установками і танком Т-64.

"Сьогодні вранці сили Центрального командування США успішно знищили кілька систем озброєння поблизу військового опорного пункту Євфрат у Сирії, включно з трьома реактивними системами залпового вогню, встановленими на вантажівках, танком Т-64 і мінометамми, які становили явну та безпосередню загрозу для США та коаліційних сил", – розповів речник Пентагону.

Він зауважив, що цей удар був після того, як у напрямку американської бази випустили ракети з РСЗВ, а також влаштували мінометний обстріл.

Райдер сказав, що наразі точно не відомо, хто керував цим озброєнням, днак у цьому районі є групи проіранських сил, які раніше вже влаштовували атаки. У цьому районі такою діють сирійські військові сили.

Генерал-майор акцентував, що ці дії "жодним чином не пов’язані з поточними операціями в Алеппо чи навколо нього або ж на північному заході Сирії".

До слова, напередодні сирійські сили, які протистоять режиму президента-диктатора Башара Асада, взяли під контроль Алеппо – одне з найбільших міст країни.

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