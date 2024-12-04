США нанесли удар в Сирии: подробности от Пентагона

Удар был нанесен после того, как из РСЗО выпустили ракеты в направлении американской базы, а также после минометного обстрела.

Вооруженные силы США нанесли удар на востоке Сирии в целях самозащиты против систем вооружений.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Райдер заявил, что военные США нанесли удары в Сирии по системам вооружения, включая три мобильные ракетные установки и танк Т-64.

"Сегодня утром силы Центрального командования США успешно уничтожили несколько систем вооружения вблизи военного опорного пункта Евфрат в Сирии, включая три реактивных системы залпового огня, установленные на грузовиках, танк Т-64 и минометы, которые представляли явную и непосредственную угрозу", – рассказал спикер Пентагона.

Он отметил, что этот удар был после того, как в направлении американской базы выпустили ракеты из РСЗО, а также устроили минометный обстрел.

Райдер сказал, что пока точно не известно, кто управлял этим вооружением, однако в этом районе есть группы проиранских сил, которые ранее уже устраивали атаки.

Генерал-майор акцентировал, что эти действия "никаким образом не связаны с текущими операциями в Алеппо или вокруг него или же на северо-западе Сирии".

К слову, накануне сирийские силы, противостоящие режиму президента-диктатора Башара Асада, взяли под контроль Алеппо – один из самых больших городов страны.

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