Кремль отправляет в Сирию наемников ЧВК – ГУР

Кремль посылает в Сирию наемников частных военных компаний.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

ГУР отмечает, что личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил – захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения к Хомсу.

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"Хаос, отступление, подавленные россияне – новые детали по ситуации в Сирии... Правительственная сирийская армия и военные подразделения государства-агрессора России понесут значительные потери, убегают с позиций, покидают вооружение и технику – отступление имеет хаотический характер, – говорится в сообщении. – В город Хама, где происходят боевые столкновения, срочно отправляют арабско-русских переводчиков – очевидно, для нужд офицеров из России, пытающихся привести в сознание войска Башара Асада".

Отмечается, что плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены.

"На помощь в ближневосточную страну московские вожди решили послать наемников из "частных военных компаний" — ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого "Африканского корпуса", — сообщает ГУР.

Напомним, повстанцы в Сирии полностью взяли под контроль город Алеппо.

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