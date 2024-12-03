Кремль надсилає до Сирії найманців ПВК – ГУР

Зазначається, що планові ротації російських військ у Сирії призупинені.
Кремль надсилає до Сирії найманців приватних військових компаній.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
ГУР зазначає, що особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил – захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса.
"Хаос, відступ, пригнічені росіяни – нові деталі щодо ситуації в Сирії... Урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння й техніку – відступ має хаотичний характер", – йдеться у повідомленні. – До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів – вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада".
Зазначається, що планові ротації російських військ у Сирії призупинені.
"На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із “приватних військових компаній” – очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого “Африканського корпусу”, – повідомляє ГУР.
Нагадаємо, повстанці у Сирії повністю взяли під контроль місто Алеппо.
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