Кремль надсилає до Сирії найманців ПВК – ГУР

Зазначається, що планові ротації російських військ у Сирії призупинені.

Кремль надсилає до Сирії найманців приватних військових компаній.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

ГУР зазначає, що особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил – захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса.

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"Хаос, відступ, пригнічені росіяни – нові деталі щодо ситуації в Сирії... Урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння й техніку – відступ має хаотичний характер", – йдеться у повідомленні. – До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів – вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада".

Зазначається, що планові ротації російських військ у Сирії призупинені.

"На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із “приватних військових компаній” – очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого “Африканського корпусу”, – повідомляє ГУР.

Нагадаємо, повстанці у Сирії повністю взяли під контроль місто Алеппо.

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