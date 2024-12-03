Чи були на Венері океани: вчені зробили унікальне відкриття

Нещодавно вчені Кембридзького університету спростували гіпотезу про те, що на Венері колись існували океани, які могли б підтримувати життя.

Про це повідомило видання Nature Astronomy.

Виходячи з досліджень хімічного складу атмосфери планети, команда науковців дійшла висновку, що Венера ніколи не була планетою, схожою на Землю. Сучасний пекельний клімат цієї планети, з температурою, що перевищує 460°C, ймовірно, існував на Венері з самого початку її формування.

Це відкриття стало розчаруванням для тих, хто сподівався на можливість життя на Венері в її минулому. Вчені зазначають, що, незважаючи на схожість маси і відстані від Сонця з Землею, Венера еволюціонувала зовсім іншим шляхом. Нові дані можуть допомогти астрономам краще оцінювати екзопланети за межами Сонячної системи та визначати, які з них здатні підтримувати життя.

Робота має значення не тільки для вивчення Венери, але й для пошуку життєздатних планет у космосі.

"Незважаючи на те, що Венера є найближчою до нас планетою, вона важлива для науки про екзопланети, оскільки вона дає нам унікальну можливість досліджувати планету, яка еволюціонувала зовсім інакше, ніж наша, прямо на краю зони життя", - зазначила керівник групи аспірант Кембридзького інституту астрономії Тереза ​​Константіну.

Температура на поверхні Венери сьогодні становить близько 500°C, що достатньо гаряче, щоб розплавити свинець, а її атмосфера містить хмари сірчаної кислоти. Та попри ці екстремальні умови, багато науковців припускають, що Венера могла бути придатною для життя мільярди років тому. Ключем до цього питання є вода — основний компонент для виникнення життя.

Є дві основні теорії щодо еволюції Венери. Одна з них припускає, що колись планета була прохолоднішою і могла підтримувати рідку воду, проте парниковий ефект, викликаний вулканічною активністю, з часом підвищив температуру, зробивши її занадто високою для води. Інша теорія полягає в тому, що Венера завжди була занадто гарячою, щоб мати рідку воду.

"Обидві ці теорії базуються на кліматичних моделях, але ми хотіли застосувати інший підхід, заснований на спостереженнях поточної хімії атмосфери Венери. Щоб зберегти атмосферу Венери стабільною, будь-які хімічні речовини, видалені з атмосфери, також повинні повертатися в неї, оскільки внутрішня і зовнішня планета знаходяться в постійному хімічному зв’язку одна з одною", - заявила науковиця.

Дослідники вивчали, як швидко руйнуються молекули води, вуглекислого газу і карбонілсульфіду. Результати показали, що вулканічні гази Венери складаються лише на 6% з водяної пари, що дає підстави для висновку, що Венера ніколи не мала достатньо води для океанів.

"Ми не будемо знати напевно, чи може Венера підтримувати життя, поки не відправимо зонди в кінці цього десятиліття. Але враховуючи, що на Венері, ймовірно, ніколи не було океанів, важко уявити, щоб Венера коли-небудь підтримувала життя, подібне до Землі, для якого потрібна рідка вода", - зазначила Константіну.

Вона додала, що якщо Венера була придатною для життя в минулому, це означатиме, що екзопланети, які ми вже знайшли, також можуть підтримувати життя.

Нагадаємо, вчені виявили умови для існування життя під поверхнею Марса.

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