Як зробити ароматну водяну свічку у банці

Ароматні свічки давно стали невіддільною частиною затишного інтер’єру. Вони створюють особливу атмосферу та наповнюють дім приємним ароматом. Якщо ви шукаєте простий спосіб зробити свічку власноруч, яка буде горіти довго та матиме ніжний запах, цей варіант — саме для вас.

На сторінці movvs33 поділилися ідеєю створення водяної свічки у банці, яка має стильний вигляд, легко виготовляється та підходить навіть для новачків.

Що вам знадобиться

Лимон

Скляна банка або інша прозора посудина

Сіль

Вода

Ароматичні додатки

Олія

Ґніт

Пластянка

Що робити

На денце скляної банки насипте на два пальці солі. Вона допомагає стабілізувати ароматичну суміш. Додайте нарізані скибочки лимона у банку. Вони слугують природним джерелом аромату. За бажанням можна додати паличку кориці чи кілька крапель ефірної олії, щоб посилити запах. Залийте воду у банку, проте залиште трохи місця до краю. Обережно налийте олію зверху води. Вона утворить тонкий шар, що буде слугувати пальним для свічки. Візьміть одноразову склянку та відріжте дно. Зробіть у центрі отвір і протягніть через нього ґніт. Його можна взяти зі звичайної свічки. Помістіть основу з ґнотом у банку так, щоб він трохи виступав над шаром олії. Переконайтеся, що ґніт добре закріплений.

Як користуватися водяною свічкою

Залишилося лише запалити ґніт і ваша свічка готова. Вона буде горіти кілька годин і наповнювати ваш дім приємним ароматом. Щойно олія закінчиться, просто долийте ще зверху та свічка знову запалає.

Переваги такої свічки

Економічність : замість того, щоб купувати нові свічки, ви можете багаторазово використовувати цю банку, лише додаючи олію.

: замість того, щоб купувати нові свічки, ви можете багаторазово використовувати цю банку, лише додаючи олію. Екологічність : мінімум відходів, адже ви використовуєте природні матеріали.

: мінімум відходів, адже ви використовуєте природні матеріали. Індивідуальність : ви можете експериментувати з ароматами, додавати ефірні олії чи інші інгредієнти, наприклад апельсинові скоринки чи лавровий лист.

: ви можете експериментувати з ароматами, додавати ефірні олії чи інші інгредієнти, наприклад апельсинові скоринки чи лавровий лист. Естетика: лимон, кориця та вода у скляній банці мають дуже красивий вигляд та гармонійно вписуються у будь-який інтер’єр.

Поради:

Використовуйте якісний ґніт, щоб свічка горіла рівномірно.

Якщо запах ефірної олії слабкий, додавайте кілька крапель перед кожним використанням.

Не залишайте свічку без нагляду, навіть якщо вона має безпечний вигляд.

Водяна свічка у банці — чудовий спосіб прикрасити оселю та нагода проявити власну креативність. Така свічка стане оригінальним акцентом у вашому домі чи приємним подарунком для друзів.

Нещодавно ми писали про те, як зробити їстівні свічки з вершкового масла.

Читайте також: