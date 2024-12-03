Заяви Путіна про готовність до миру: в НАТО прокоментували

Допомога Україні у самозахисті є "обов’язком НАТО", наголошує генсек.

Президент-диктатор РФ Володимир Путін не зацікавлений у мирі. Наразі НАТО не бачить ознак того, що Кремль готується до будь-якого перемир’я.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі, пише "ЄП".

"Немає жодних ознак послаблення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорсткішою свою риторику та безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і доправив північнокорейських солдатів на цю протиправну війну", – заявив очільник Альянсу.

Рютте вкотре наголосив, що кремлівський "фюрер" насправді аж ніяк "не зацікавлений у мирі". За словами генсека, розрахунки Москви, що їй вдасться "подолати опір та рішучість України, а також нашу (НАТО - Ред.) підтримку", хибні.

Разом генеральний секретар зауважив, що допомога Україні у самозахисті є "обов’язком НАТО".

"Тому ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку", – підсумував Рютте.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що заморожування війни в Україні не можливе без будь-якої сильної позиції нашої держави. Інакше російський президент-диктатор Володимир Путін за кілька років розпочне нове протистояння.

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