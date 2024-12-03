"Це допоможе уникнути блекауту": Сибіга повідомив про термінову потребу України

Україна потребує термінового постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО Hawk, NASAMS або IRIS-T, що допоможе уникнути довготривалих відключень світла.

Про це повідомив голова українського МЗС Андрій Сибіга 3 грудня під час візиту до Брюсселя, передає кореспондент ТСН.

Очільник МЗС закликав союзників терміново надати допомогу задля посилення енергетичної стійкості України в зимовий період.

"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", — наголосив він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. До журналістів вийшов із будапештським меморандумом у руках, якому сьогодні виповнюється 30 років.

Головний дипломат країни сказав, що не може застосувати до нього слово документ. Адже це реальне нагадування про зламану безпеку не лише України а й трансатлантики. Міністр заявив, перебуваючи у Брюсселі, хоче обговорити з колегами концепцію миру через силу. Сьогодні в штаб-квартирі НАТО збираються міністри закордонних справ країн-членів альянсу. Захист і посилення військової допомоги України - одне з найголовніших питань цієї зустрічі. Ввечері відбудеться засідання ради Україна-НАТО, де, зокрема буде підніматись питання захисту української цивільної та енергетичної інфраструктури взимку.

"Цей документ, цей папір не зміг забезпечити українську та трансатлантичну безпеку. Ми повинні уникати повторення таких помилок. У цьому контексті ми обговоримо з партнерами концепцію "миру завдяки силі", — заявив Сибіга.

Нагадаємо, влітку 2024-го Міністерство оборони Іспанії анонсувало передавання Україні зенітно-ракетних комплексів Hawk у вересні цього року.

Відомо, що ЗРК HAWK (Homing All-the-Way Killer) є напівстаціонарним зенітно-ракетним комплексом середньої дальності, що перебуває на озброєнні близько двох десятків країн. ЗРК знищує цілі до 45-50 км, висота цілі — до 20 км. Ракету наводять напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха. Основним недоліком системи HAWK є те, що її радар чутливий до перешкод.

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