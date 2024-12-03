"Это поможет избежать блэкаута": Сибига сообщил о срочной потребности Украины

Украина нуждается в срочной поставке не менее 20 дополнительных систем ПВО Hawk, NASAMS или IRIS-T, что поможет избежать долговременных отключений света.

Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига 3 декабря во время визита в Брюссель, передает корреспондент ТСН.

Глава МИД призвал союзников срочно оказать помощь для усиления энергетической устойчивости Украины в зимний период.

"Украина срочно нуждается в поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блэкаутов", — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. К журналистам вышел с будапештским меморандумом в руках, которому исполняется 30 лет.

Главный дипломат страны сказал, что не применит к нему слово документ. Ведь это реальное напоминание о сломанной безопасности не только Украины, но и трансатлантики. Министр заявил, находясь в Брюсселе, хочет обсудить с коллегами концепцию мира через силу. Сегодня в штаб-квартире НАТО собираются министры иностранных дел стран-членов альянса. Защита и усиление военной помощи Украины – один из главных вопросов этой встречи. Вечером состоится заседание совета Украина-НАТО, где, в частности, будет подниматься вопрос защиты украинской гражданской и энергетической инфраструктуры зимой.

"Этот документ, эта бумага не смогла обеспечить украинскую и трансатлантическую безопасность. Мы должны избегать повторения таких ошибок. В этом контексте мы обсудим с партнерами концепцию "мира благодаря силе", — заявил Сибига.

Напомним, летом 2024-го Министерство обороны Испании анонсировало передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Hawk в сентябре этого года.

Известно, что ЗРК HAWK (Homing All-the-Way Killer) представляет собой полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, находящийся на вооружении около двух десятков стран. ЗРК уничтожает цели до 45-50 км, высота цели – до 20 км. Ракету наводят полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха. Основным недостатком системы HAWK является то, что ее радар чувствителен к помехам.

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