Умерова вызвали в Раду: в чем причина

У народных избранников возникла "куча вопросов" к министру обороны Украины.

Верховная Рада по инициативе народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко вызвала для доклада министра обороны Рустема Умерова.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк и сам Гончаренко.

"В Раду вызвали Министра обороны Рустема Умерова по поводу скандалов с оборонными заказами, в частности, с минами", — написал Железняк.

Оба нардепа отметили, что инициатива поддержана процедурным решением — "за" проголосовали 153 законодателя.

"Итак, Умеров должен прийти в парламент и доложить. Что у нас с минами? Что у нас с 23 млрд, которые хотят выделить непонятно куда. Вопросов куча", – объяснил причину вызова министра в Раду Гончаренко.

Напомним, в Украине возник скандал вокруг боеприпасов калибра 120 миллиметров, которые не взрываются и не долетают до вражеских позиций. Минобороны Украины три недели активно расследует причины внештатного срабатывания мин, а Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.

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