Умєрова викликали до Ради: в чому причина

У народних обранців виникла "купа питань" до міністра оборони України.

Верховна Рада за ініціативою народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка викликала для доповіді міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк та сам Гончаренко.

"В Раду викликали Міністра оборони Рустема Умєрова щодо скандалів про оборонні замовлення, зокрема, мін", – написав Железняк.

Обидва нардепи зазначили, що ініціатива підтримана процедурним рішенням – "за" проголосували 153 законодавці.

"Отже, Умєров має прийти в парламент і доповісти. Що у нас з мінами? Що у нас з 23 млрд, які хочуть виділити незрозуміло куди. Питань купа", – пояснив причину виклику міністра до Ради Гончаренко.

В Україні виник скандал довкола боєприпасів калібру 120 міліметрів, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Міноборони України три тижні активно розслідує причини позаштатного спрацювання мін, а Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження.

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