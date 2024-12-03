Южная Корея ввела военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил о введении чрезвычайного военного положения.

Об этом сообщает издание yna.co.kr.

Президент Южной Кореи объявил в стране чрезвычайное положение военного времени, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности, сообщает Aljazeera.

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Юн Сок Йоль заявил, что "восстановит свободную и демократическую страну посредством военного положения".

"Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы, я объявляю чрезвычайное военное положение", – сообщил президент в прямом телевизионном обращении к нации, сообщает Korea Times.

По словам Юна, с помощью чрезвычайного военного положения "мы восстановим и защитим свободную Республику Корея, которая приходит в упадок в руинах". Президент пообещал "искоренить такие антигосударственные силы и виновников разрушения страны, которые до этого совершали злые действия". Он сказал, что этот шаг "будет гарантировать свободу, безопасность и национальную устойчивость народа от действий антигосударственных сил, стремящихся свергнуть систему".

"Объявление военного положения повлечет за собой определенные неудобства для добропорядочных граждан, которые верили и соблюдали конституционные ценности свободных людей, но мы сосредоточимся на минимизации таких неудобств", — добавил южнокорейский лидер.

К слову, в ноябре США, Южная Корея и Япония устроили масштабные военные учения Freedom Edge, чтобы продемонстрировать совместное сдерживание угрозы, которую создает Северная Корея на фоне ее углубления отношений с РФ.

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