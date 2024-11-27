Команда Трампа готовится к прямым переговорам с Ким Чен Ыном — Reuters

В первый президентский срок Трампа лидеры США и КНДР встречались трижды.

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

Собеседники агентства отметили, что начальной целью Трампа могло бы стать восстановление базовых контактов между США и КНДР, но будущие политические цели еще не определены.

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Как напомнило Reuters, в первый президентский срок Трампа лидеры США и КНДР встречались трижды: в Сингапуре, в Ханое и на границе между КНДР и Южной Кореей, в демилитаризованной зоне. Тогда дипломатические усилия не принесли конкретных результатов, несмотря на заверения Трампа, что он и глава КНДР "влюбились друг в друга".

В пятницу, 22 ноября, Дональд Трамп назначил одного из людей, реализовавших начальную стратегию по Северной Корее, бывшего чиновника Госдепа Алекса Вонга, заместителем советника по национальной безопасности.

"Как заместитель специального представителя по вопросам Северной Кореи, он помог провести мой саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", — сказал Трамп в заявлении.

При этом северокорейские государственные СМИ до сих пор публично не упоминали о переизбрании Трампа, и в этом месяце Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты наращивают напряжение и провоцируют, повышая риски ядерной войны.

Пока непонятно, какой результат принесут новые дипломатические усилия — обсуждения продолжаются, а Трамп пока не принял окончательного решения.

Напомним, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил Соединенные Штаты Америки в наращивании напряженности и провокациях, а также заявил, что Корейский полуостров никогда не сталкивался с такими рисками ядерной войны, как сейчас.

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