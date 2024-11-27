"Это будет тяжелая зима для Украины" – Папа Римский

Папа Римский заявил, что Украину ожидает очень трудная зима, поэтому призвал молиться за украинцев.

Папа Римский Франциск заявил, что украинский народ стоит на пороге тяжелой зимы и попросил верующих молиться за людей в Украине.

Об этом понтифик заявил во время встречи с паломниками на площади Святого Петра в Ватикане в среду, 27 ноября, сообщает Vatican News.

"И не будем забывать о мученическом украинском народе. Он очень страдает", – призвал Франциск.

Также Папа Римский обратился к собравшимся на площади детей: "Подумайте об украинских детях и подростках, которые в этот период страдают, без отопления среди очень суровой зимы. Молитесь за украинских детей и подростков", – попросил он, переспрашивая, будут ли они это делать .

Кроме того, к солидарности понтифик призвал поляков.

"Будьте милосердными и миротворцами, поддерживая тех, кто испытывает трудности и страдает из-за войны, в частности украинцев, в том, чтобы пережить зиму. Это будет тяжелая зима для Украины", — сказал Папа Франциск.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Папы по Украине посетил Москву.

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