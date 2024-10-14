Спецпосланник Папы по Украине прибыл в Москву: какова цель визита

"Мирный посланник" Папы Франциска Дзуппи снова приехал в Москву на переговоры.

Спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи приехал в Москву.

Об этом сообщает Vatican News.

По словам директора пресс-службы Святого Престола, кардинал Маттео Дзуппи начал в понедельник, 14 октября 2024 г., второй визит в Москву "в рамках миссии, которую ему поручил Папа Франциск в прошлом году, чтобы встретиться с представителями (российской – Ред.) власти и оценить дополнительные усилия с целью содействия воссоединению украинских детей со своими родными и обмену пленными, имея в виду достижение такого ожидаемого мира".

По информации итальянского издания la Repubblica, Дзуппи уже встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также у него будет аудиенция с военной преступницей, уполномоченной РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

По данным издания, Дзуппи пробудет в Москве до 16 октября.

В издании напомнили, что в мае прошлого года Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи задачу "провести миссию, которая могла бы способствовать ослаблению напряженности в войне в Украине". В рамках этой миссии кардинал Маттео Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин.

Напомним, Международный уголовный суд (МКС) выдал ордера на арест президента Владимира Путина и его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей на подконтрольную России территорию.

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