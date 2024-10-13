Украина – Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Текстовый репортаж четвертого поединка "сине-желтых" в Лиге наций-2024/25.
В понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет против команды Чехии в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.
Из-за полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
На старте Лиги наций-2024/25 команда Сергея Реброва проиграла Албании (1:2), после чего уступила Чехии (2:3) и обыграла Грузию (1:0).
После трех туров сборная Украины занимает последнее место в группе B1, имея в своем активе 3 очка. Лидирует с 6 баллами Грузия, которая опережает Чехию (6) по дополнительным показателям. Албания (3 пункта) идет третьей.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Чехия.