Звезда "МастерШефа" Мартыновская рассказала о ссорах со старшим возлюбленным и почему не хочет больше детей

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая весной этого года заявила о новом романе, рассказала детали личной жизни.

Правда, знаменитость не была многословной. По ее словам, возлюбленный Руслан категорически против афиширования их романа. Ольга решила уважать решение избранника. И даже несмотря на свою готовность рассказывать о новой любви, довольно сдержанно ответила на вопросы.

"Я пообещала ничего не комментировать этому человеку. Это была его инициатива. Я вышла замуж 10 лет назад, прожила год в браке. Потом никого вообще не было, кроме работы и ребенка, и здесь наконец-то отношения. Конечно, я хочу об этом кричать на весь мир. А другим не нравится, потому я молчу", — рассказала кулинар в комментарии "Люкс ФМ".

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Однако Мартыновская все же пролила немного света на быт с возлюбленным и отметила, что за время их отношений случалось разное. Однако они всегда достигали понимания путем откровенного диалога.

"Конечно, были конфликты, недоразумения и недовольство. Но это все такие бытовые вещи, которые разговором решаются. Надо договариваться. Это здоровый разговор и решение", — поделилась Ольга.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

Известно, что пара воспитывает детей от предыдущих браков. Однако, по словам звезды, к общим малышам она уже не готова. Говорит, что свободное время в будущем она планирует посвящать себе.

"Думала, что успею до 35. И сейчас мне 35, но я не успела, как планировала. Боженька, пожалуй, видит это иначе. А дальше, честно, не хочу. Еще и опыт быть мамой-одиночкой. Те, кто его имеют, меня поймут. Он непростой. Хочется уже какого-то времени для себя", – объяснила Мартыновская.

Напомним, недавно 57-летний актер Остап Ступка восхитил романтическими фото с молодой возлюбленной в водоеме.

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