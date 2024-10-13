Україна – Чехія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє проти команди Чехії в матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На старті Ліги націй-2024/25 команда Сергія Реброва програла Албанії (1:2), після чого поступилася Чехії (2:3) та обіграла Грузію (1:0).

Після трьох турів збірна України посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія.