Гучний скандал у Дніпрі: директор відомої компанії вилаяв військових

Директор відомої української фірми вилаяв військового та сказав, що його справа – "копати".

Всі подробиці гучного інциденту розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Кадри відео скандального інциденту миттєво поширилися соцмережами.

Вилаяв військового

У Дніпрі стався скандал з місцевим бізнесменом і очільником компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм. На відео, яке з'явилося в Мережі, він облаяв військового, який перевіряв у нього документи. Український бізнесмен образив військовослужбовця та заявив, що його справа "копати".

Український бізнесмен також образив представників ТЦК. На повагу, за його словами, заслуговують лише військові на передовій. Також він додав, що тим, хто "хто займається добрими справами, роблячи вікна", потрібно не заважати. Водночас сам Положай на своїй сторінці в соціальній мережі підтвердив, що на відео справді він, і розповів свою версію події. Зі слів бізнесмена, 12 жовтня в центрі Дніпра відбулася "величезна облава". В цей час він ходив парком Шевченка з усіма документами, як стверджує Положай, і його зупинили представники ТЦК та поліції для перевірки документів.

“Доброе утро Коллеги! Вчера вечером была огромная облава в центре Днепра. Я спокойно один гулял по парку Шевченко со всеми документами и в полной уверенности, что у меня все ок. Тцк, полиция и куча каких-то военных остановили меня для проверки. Я предьявил военник с обновленными данными, повестку продленную до 1 ноября. Ho!!!! Эти галимые черти говорят : У него нет бронировки, нет видтерминування и он подлежит мобилизации:)))) И говорят, на основании чего продлена моя повестка ими же. Собираются отправить бусиком в тцк:))) И малолетка в форме начинает мне наваливать, какой он. И тут включается Положай Сергей Владимирович! У меня включилась вся сила, злость и тд. В этом состоянии я снесу всех и все!!! Они перепутали, что столкнулись не с сыкуном и чмошником , а с ГОРОЙ! я им таких хуев насувал, этим галимым тцкшникам, что они вызвали подкрепление автоматчиков:))) Показав автоматчикам в балаклавах свое оружие, документы и тд сотрудники спец подразделения послали всех тцк, полицию и тд, и я с эскортом автоматчиков пошел домой. Ho! К сожалению, с мразями тцкшниками ходят галимые блогеры.... Которые выкладывают видео. Видео удобное им. А не правду, которую говорят люди и я. А я говорил следующее: Тцк - чмошники, которых надо бить! Военные, которые реально воюют - поклон и уважение! Врагов надо разрывать на части. Коррупционерам - клетка! Нам, кто занимается хорошими делами, производя окна, не мешать!!! Правда она такая, другая. Итог: заниматься делами! Друг за друга!!! Мир! Перемога!!!”

Реакція ТЦК

Своєю чергою у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП відреагували на цей інцидент. Там поведінку дніпровського бізнесмена Сергія Положая назвали ганебною, зазначивши, що він особисто підтвердив протиправність своїх дій. Про це йдеться у повідомленні відомства в соцмережах, опублікованому 13 жовтня.

“Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим ставленням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців, і не соромиться водночас використовувати ненормативну лексику. Фактично громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій”.

При цьому, як зауважили в повідомленні, на відео, які директор фірми поширив у соцмережах, видно “ганебні прояви агресивної, брутальної та зухвалої поведінки й нецензурні, принизливі висловлювання та погрози військовослужбовцям”.

“Все це є обурливим і неприпустимим. Законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків і займаних посад. Станом на зараз проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання притягнення останнього до відповідальності згідно з чинним законодавством України”.

Погоня за Bentley

І ще цікавий момент. Днями в Мережі з'явилися кадри, як чорний Bentley у Дніпрі тікав від патрульних, порушуючи правила дорожнього руху. За даними поліції, водій Bentley на перехресті вулиць Гоголя і Святослава Хороброго виїхав на острівець безпеки. На вимогу зупинитися він не відреагував і почав тікати. Поліцейським вдалося наздогнати правопорушника.

Так от, за даними джерел Суспільного, за кермом автівки був гендиректор виробництва вікон Сергій Положай – так, той самий, який кричав, цитую: "Ты солдат, пи**уй копай, бл**ь". Щоправда, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Ну а далі відео тієї самої погоні, яку оприлюднила Патрульна поліція Дніпропетровщини.

Нагадаємо, сам Положай на своїй сторінці в соціальній мережі підтвердив, що на відео справді він, і розповів свою версію події.

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