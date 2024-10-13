Ліга націй-2024/25: розклад матчів 4-го туру

Збірна України 14 жовтня у польському Вроцлаві зустрінеться з Чехією.

13-15 жовтня відбудуться матчі четвертого туру Ліги націй сезону-2024/25.

Збірна України проводить нинішній розіграш турніру в Дивізіоні B. Суперниками підопічних Сергія Реброва у групі є команди Чехії, Албанії та Грузії.

У четвертому турі українська збірна 14 жовтня у польському Вроцлаві прийме Чехію. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На старті турніру команда Реброва програла Албанії (1:2) та поступилася Чехії (2:3), а в третьому турі обіграла Грузію (1:0).

Перед четвертим туром збірна України посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

ЛІГА НАЦІЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 Неділя, 13 жовтня 16:00 B3 КАЗАХСТАН СЛОВЕНІЯ _:_ 19:00 D2 МАЛЬТА МОЛДОВА _:_ 19:00 D1 ЛІХТЕНШТЕЙН ГІБРАЛТАР _:_ 19:00 C4 ВІРМЕНІЯ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 19:00 B2 ФІНЛЯНДІЯ АНГЛІЯ _:_ 21:45 C4 ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ ЛАТВІЯ _:_ 21:45 B3 АВСТРІЯ НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 B2 ГРЕЦІЯ ІРЛАНДІЯ _:_ Понеділок, 14 жовтня 19:00 C1 АЗЕРБАЙДЖАН СЛОВАЧЧИНА _:_ 19:00 B1 ГРУЗІЯ АЛБАНІЯ _:_ 21:45 B1 УКРАЇНА ЧЕХІЯ _:_ 21:45 A2 ІТАЛІЯ ІЗРАЇЛЬ _:_ 21:45 B4 ІСЛАНДІЯ ТУРЕЧЧИНА _:_ 21:45 A2 БЕЛЬГІЯ ФРАНЦІЯ _:_ 21:45 A3 НІМЕЧЧИНА НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 C1 ЕСТОНІЯ ШВЕЦІЯ _:_ 21:45 B4 УЕЛЬС ЧОРНОГОРІЯ _:_ 21:45 A3 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА УГОРЩИНА _:_ Вівторок, 15 жовтня 21:45 C2 ЛИТВА РУМУНІЯ _:_ 21:45 C3 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ БОЛГАРІЯ _:_ 21:45 A4 ІСПАНІЯ СЕРБІЯ _:_ 21:45 A1 ПОЛЬЩА ХОРВАТІЯ _:_ 21:45 A4 ШВЕЙЦАРІЯ ДАНІЯ _:_ 21:45 C2 КОСОВО КІПР _:_ 21:45 C3 БІЛОРУСЬ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 A1 ШОТЛАНДІЯ ПОРТУГАЛІЯ _:_

Згідно з оновленим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагатиметься збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Крім того, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Нагадаємо, російська збірна продовжує бути усуненою від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабну війну проти України.

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