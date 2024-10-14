Поставляла ли Украина беспилотники повстанцам в Мали – в МИД ответили

В МИД Украины предоставили комментарий по поводу российских нарративов и обвинений в поддержке повстанческих движений в Мали.

Украина решительно отвергает обвинения, которые в последнее время распространили некоторые международные СМИ в якобы причастности нашего государства к поставкам БПЛА повстанцам в Мали.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

"Мы также категорически отрицаем все обвинения, которые периодически раздаются из уст высокопоставленных должностных лиц Республики Малые и Республики Нигер, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставления им информации", "поддержке Украиной террористической" – отметили в МИД.

Ранее министерство уже предоставило пространное опровержение таких обвинений и выразило сожаление по поводу решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с нашим государством на основании надуманных и ничем не обоснованных предположений.

"В этом контексте отвергаем также все обвинения в адрес Украины в якобы причастности нашего государства к попаданию в регион Сахеля вооружения и военной техники, поставляемой Украине ее союзниками для противодействия продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации", — отметили в МИД.

Там призвали прекратить распространение ложной информации, повторяющей лживые нарративы пропаганды государства-агрессора России в контексте безосновательных обвинений правительств Мали и Нигера в адрес Украины.

Ранее стало известно, что Мали разорвала дипотношения с Украиной, обвинив Киев в "поддержке повстанцев-туарегов".

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