Повстанцы в Мали воюют украинскими беспилотниками — Le Monde

С лета этого года туареги-повстанцы по движению CSP на севере Мали активно используют украинские БпЛА в борьбе против хунты Малийской и ППК "Вагнера".

Об этом пишет Le Monde.

По данным издания, Киев оказывает "сдержанную, но решительную поддержку". Более того, для туарегов это предмет гордости, ведь они теперь имеют возможность бить с воздуха, как и их враги.

В частности, несколько дней назад, 4 октября, эти БПЛА атаковали военный лагерь в Гундаме, расположенный в регионе Тимбукту, там как раз находятся подразделения вагнеровцев.

В CSP рассказали, что убили по меньшей мере девять наемников, которые и являются главной целью туарегов при использовании дронов.

"Оперативное сотрудничество между украинской военной разведкой и повстанцами CSP началось в начале 2024 года. Это позволяет нам лучше отслеживать перемещение противника и наносить ему удары с воздуха. Это может изменить все ", — пишет издание.

Напомним, повстанческий альянс туарегов в Мали заявил, что все-таки сотрудничает с Украиной, хотя раньше там говорили об отсутствии внешней помощи, в том числе в боях с "вагнеровцами".

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