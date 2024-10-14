Повстанці у Малі воюють українськими безпілотниками - Le Monde

Від літа цього року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські БпЛА у боротьбі проти малійської хунти та ПВК "Вагнера".

Про це пише Le Monde.

За даними видання, Київ надає "стриману, але рішучу підтримку". Ба більше, для туарегів це є предметом гордості, адже вони тепер мають можливість бити з повітря, як і їхні вороги.

Зокрема, кілька днів тому, 4 жовтня, ці БпЛА атакували військовий табір у Гундамі, розташований у регіоні Тімбукту, там якраз знаходяться підрозділи вагнерівців.

У CSP розповіли, що вбили щонайменше дев'ятьох найманців, які і є головною ціллю туарегів під час використання дронів.

"Оперативна співпраця між українською військовою розвідкою та повстанцями CSP почалася на початку 2024 року. Це дає нам змогу краще відстежувати переміщення противника та завдавати йому ударів з повітря. Це може змінити все", - пише видання.

Нагадаємо, повстанський альянс туарегів у Малі заявив, що все-таки співпрацює з Україною, хоча раніше там казали про відсутність зовнішньої допомоги, зокрема в боях із "вагнерівцями".

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