Ніч в Україні минула без "Шахедів": вперше за 48 діб

Сьогодні вночі росіяни не атакували українські міста "Шахедами". Стратегічна авіація Росії також залишалася неактивною.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів" в Україні", - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА Дніпропетровщини Сергій Лисак тако зазначив, що ніч усюди по області минула без обстрілів.

"Понеділок починаємо цією втішною новиною. Вдячністю до військових, які захистили. І сподіванням, що день мине так само спокійно", - написав він.

А в Херсонській області за минулу добу від російських обстрілів загинула людина.

Ще четверо осіб зазнали поранень, повідомив 14 жовтня очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Станіслав і Херсон", - написав він.

Російські війська поцілили у стільникову вежу, житлові квартали населених пунктів.

"Пошкоджені три багатоповерхівки і шість приватних будинків, газогони, складське приміщення, гаражі, мотоцикли і приватні автомобілі", - додав Прокудін.

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