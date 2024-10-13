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Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Російський окупант / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат у живй силі та техніці.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 13 жовтня склали 668 930 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1300 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 668 930 (+1300) осіб 
  • танків ‒ 8971 (+9) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 17876 (+49) 
  • артилерійських систем – 19410 (+29) 
  • РСЗВ – 1231 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 978 (+2) 
  • літаків – 369
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 16992 (+45)
  • крилаті ракети ‒ 2619 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) 
  • спеціальна техніка ‒ 3435 (+1)

Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів після Вугледару можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.

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