РФ вивела у Чорне море ракетоносії: скільки "Калібрів" напоготові

Російські окупанти тримають у морських акваторіях кораблі з "Калібрами".

Два ворожі кораблі - носії ракет "Калібр" - залишаються на бойовому чергуванні у Чорному морі.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор

до Азовського моря – 0 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу "Shahed".

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