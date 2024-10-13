РФ вывела в Черное море ракетоносители: сколько "Калибров" наготове

Российские оккупанты держат в морских акваториях корабли с "Калибрами".
Два вражеских корабля — носители ракет "Калибр" — остаются на боевом дежурстве в Черном море.
Об этом сообщили в ВМС ВСУ.
"В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", — говорится в сообщении.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор
- до Азовского моря – 0 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 13 октября атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками типа "Shahed".
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