РФ вывела в Черное море ракетоносители: сколько "Калибров" наготове

Российские оккупанты держат в морских акваториях корабли с "Калибрами".

Два вражеских корабля — носители ракет "Калибр" — остаются на боевом дежурстве в Черном море.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"В Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", — говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор

до Азовского моря – 0 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 13 октября атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками типа "Shahed".

Читайте также: