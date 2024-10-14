Де найбільше атакували росіяни: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 161 бойове зіткнення.Найактивніше російські окупанти наступали на Курахівському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці.

На Куп'янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку точилося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти атакували чотири рази неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 25 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 39 атак противника.

На Времівському напрямку ворог двічі наступав поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі безуспішно намагались потіснити українські підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, вісім разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Раніше Генштаб повідомив про втрати ворога за добу. Більше про це читайте у новині.

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