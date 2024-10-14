У Росії знищено літак Ту-134: відео від ГУР

Такі борти використовуються, зокрема, для транспортування керівництва Міноборони РФ.

У Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Він згорів у ніч проти 13 жовтня.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

У ніч проти 13 жовтня у Росії спалахнула пожежа на військовому аеродромі "Оренбург-2". В результаті згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил країни-агресорки.

Також читайте У Росії розбився літак Ан-3: вижили не всі

Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.

"ГУР МО України нагадує – кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", – зазначається в заяві розвідки.

Читайте провідні новини дня:

У Росії згорів літак Ту-134

Нагадаємо, 10 жовтня українські військові збили російський вертоліт Мі-8 на Харківському напрямку.

Читайте також: