У Росії знищено літак Ту-134: відео від ГУР

Такі борти використовуються, зокрема, для транспортування керівництва Міноборони РФ.
У Росії було знищено військово-транспортний літак Ту-134. Він згорів у ніч проти 13 жовтня.
Про це повідомило ГУР Міноборони України.
У ніч проти 13 жовтня у Росії спалахнула пожежа на військовому аеродромі "Оренбург-2". В результаті згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил країни-агресорки.
Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.
"ГУР МО України нагадує – кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", – зазначається в заяві розвідки.
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Нагадаємо, 10 жовтня українські військові збили російський вертоліт Мі-8 на Харківському напрямку.
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