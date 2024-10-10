У Росії впав військовий літак Як-130

Пілот катапультувався і його госпіталізували.

У Волгоградській області Росії впав військовий літак Як-130. Пілот встиг катапультуватися.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними пабліків, літак Як-130 впав у Калмикії за 40 км від міста Еліста. Пілот встиг катапультуватися, але зазнав травм. Його вертольотом транспортують до госпіталя у Волгограді.

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Як повідомили у прокуратурі, літак Як-130 впав у Волгоградській області під час виконання навчально-тренувального польоту.

Причину інциденту встановлюють. Російські пабліки пишуть, що пріоритетна версія – це відмова техніки.

До слова, в ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували військовий аеродром ВКС Росії в республіці Адигея. Місцеві жителі чули гучні вибухи.

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