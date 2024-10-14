Курс валют в Україні: швидка девальвація гривні буде тоді, коли її не чекатимуть – що відомо

Гривня продовжує залишатися стабільною до долара, незважаючи на песимістичні прогнози про її подешевшання. На минулому тижні гривня зберегла паритет до американської валюти, а у євро "відібрала" ще 30 копійок. Однак фінансові аналітики вважають: заспокоюватись не варто, бо, на їхню думку, швидка девальвація гривні може статися у найнесподіваніший момент, коли її не чекатимуть.

Детальніше про це і про те, що буде з курсом на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (14-20 жовтня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, весь минулий тиждень, з 7 по 13 жовтня, курс готівкового долара залишався стабільним. Стабільність триває вже другий тиждень поспіль, причому коливання курсу стали меншими: вже у межах не п’яти копійок, а трьох, тобто, як і раніше, у межах статистичної похибки.

У понеділок, 7 жовтня, банки та пункти обміну валют продавали долар у середньому по 41,51 грн, купували по 41,00, у неділю, 13 жовтня, відповідно по 41,48 і 40,99 грн.

Найнижча ціна продажу долара була 41,40 грн/долар (0 коп. за тиждень), найвища – 41,70 грн/долар (+10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,5 (+2 коп. за тиждень).

Готівковий євро продовжував дешевшати, за тиждень курс знизився на 30 коп. у продажу (до 45,50 грн/євро) і на 28 коп. у купівлі (до 44,80 грн/євро).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, підсумковий за тиждень тренд курсу виявився низхідним як для долара, так і для євро, хоча протягом семиденки мали місце коливання курсу долара вгору-вниз у межах 10 коп. в залежності від попиту і пропозиції. Станом на суботу, 12 жовтня, долар подешевшав у продажу і в купівлі на 3 коп., відповідно до 41,44 грн/долар і до 41,35 грн/долар. На вечір неділі, 13 жовтня, курс продажу підскочив на 15 коп., до 41,59 грн/долар. Експерти вважають, що це спекулятивний стрибок, викликаний раптовим терміновим попитом якогось покупця на значну суму доларів у вихідний.

Євро втратив у вартості значно більше: 38 коп. (до 45,52 грн/євро) у продажу і 21 коп. (45,43 грн/євро) у купівлі.

Нацбанк на минулому тижні продовжив тримати курс долара практично незмінним, коливання були у межах 3 коп., від 41,18 до 41,21 грн/долар. А от євро помітно подешевшав, якщо 7 жовтня офіційний курс був 45,43 грн/євро, то 13 жовтня лише 45,05 (-38 коп.). На понеділок, 14 жовтня, регулятор ще зміцнив гривню, встановивши курс 41,19 грн/долар і 45,02 грн/євро.

Співвідношення долар/євро зменшилось з 1,10 до 1,09 долара за євро.

Андрій Шевчишин відзначив, що на минулому тижні на міжбанківському ринку знизились як попит на валюту, так і її пропозиція.

"Аби курс долара пішов угору, потрібне збільшення попиту, а цього поки нема ні з боку юридичних осіб, ні з боку фізичних, – аналізує Андрій Шевчишин. – Схоже, ринок поступово заспокоївся, бо після стрибка курсу в липні майже до 42 грн, долар швидко і помітно подешевшав. А за серпень, вересень і майже половину жовтня майже не подорожчав завдяки діям Нацбанку, який задовольняв попит на валюту за рахунок продажу золотовалютних резервів".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Прогнози експертів відрізняються.

Андрій Забловський говорить, що Нацбанк поки не зацікавлений у девальвації гривні, бо це прискорить ріст цін.

"Інфляція у вересні пришвидшилась до 8,6% у річному вимірі, у серпні було 7,5%, а девальвація гривні підштовхне подорожчання долара через зростання попиту на нього з боку населення, – аналізує Андрій Забловський. – Одним з важелів зниження можливостей банків купувати валюту на міжбанку про запас стало, зокрема, недавнє збільшення регулятором обсягів резервування банками гривневих коштів за поточними рахунками клієнтів. У підсумку на цьому тижні долар утримається в наявному коридорі з незначними коливаннями вгору-вниз".

На думку Олега Пендзина, на поточному тижні готівковий долар повинен подорожчати, бо продовжаться пенсійні виплати, які частково фінансуються за рахунок зарубіжної фінансової допомоги і надходять у валюті. Експерт пояснив, що у цьому разі державі вигідніше продати валюту дорожче, тому можливе ситуативне зростання курсу долара на міжбанківському ринку оціночно на 20-30 коп.

"Це вплине і на готівковий ринок, середній курс продажу долара до кінця тижня може досягти 41,80 грн (+30 коп.), курс купівлі – 41,20 грн (+20 коп.)", – конкретизував Олег Пендзин.

Також він підкреслив: стабільність курсу гривні не буде довгою. Олег Пендзин очікує, що тривалий висхідний тренд курсу долара відновиться. За його оцінкою, постійне подорожчання долара навіть на 2 коп. щодня приведе до того, що на кінець року долар коштуватиме понад 42,5 гривні.

Андрій Шевчишин песимістичніший: на його думку Нацбанк, може у будь який момент встановити вищий коридор, у якому буде знаходитись курс гривні.

"Все станеться швидко і несподівано, бо всі заспокоїлись і не чекають значних змін. На цю думку мене наводить зменшення коливань курсу фактично до нульових, яке триває вже другий тиждень поспіль. Такий собі штиль, після якого гримне буря. Стрибок курсу і коридор можуть бути великими, навіть відразу на гривню", – припускає Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти говорять, що після того як Верховна Рада прийняла закон про збільшення військового податку з 1,5% до 5%, гривневі депозити значно втратили привабливість.

"Відсотки річних по гривневих депозитах давно знизились з 15-16% до 10,5-10,7%, тепер ще й військовий податок на прибуток збільшено, – наголосив Олег Пендзин. – Якщо раніше на тисячі гривень можна було заробити за три місяці чистими близько 32 грн, то з жовтня – менше ніж 21 грн. Тому, якщо є бажання мати більший прибуток – настала пора виходити з гривневих депозитів після закінчення терміну дії договору і інвестувати у гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) терміном дії 3-6 місяців. Там відсотки поки на рівні 15% і не треба платити жодної копійки податків".

Андрій Шевчишин упевнений, що українці все більше звертають увагу на купівлю готівкової валюти, незважаючи на фінансову привабливість інших інвестиційних інструментів.

"За даними НБУ, обсяги гривневої готівки на руках населення у вересні знизились на 7,9 млрд грн, до 744,7 млрд грн, це історичний мінімум, – повідомив Андрій Шевчишин. – Аналогічне падіння (на 7,7 млрд грн) відбулося рік тому, в жовтні 2023 року, коли Нацбанк відійшов від фіксованого курсу. Значне зменшення готівки на руках – це перетік готівкової гривні в готівковий долар, а також додаткові витрати на придбання товарів завдяки пришвидшенню інфляції, мовляв завтра буде дорожче. Нагадаю, що у вересні поточного року населення купило валюти на 1 млрд доларів більше, ніж продало. Висновки очевидні".

Андрій Забловський, як і раніше, називає оптимальною диверсифікацію заощаджень.

"Нині сприятлива ситуація для купівлі валюти, бо курс не міняється, пропозицій доларів і євро досить, а попит на валютну готівку у жовтні, навпаки, дещо впав, можливо, через зниження купівельної спроможності населення, – аналізує Андрій Забловський. – Та купівлю валюти можна вважати умовною інвестицією, бо якщо говорити про отримання прибутку через 3-4 місяці, то депозити і ОВДП вигідніші. Тому вважаю правильнішим робити диверсифікацію заощаджень: 30-35% коштів тримати у гривні в банках, решту у валюті – десь втратите, але десь виграєте".

Продавати валюту без нагальної потреби всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним, бо прогнозують, що до кінця року долар буде дорожчим, ніж тепер.

ТСН.Тиждень за 13 жовтня. Масові рейди ТЦК! Хабарники в МСЕК! Ураган "Мілтон" в США

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