У Мексиці під храмом виявили вхід до підземного світу

Учені виявили велику порожнечу, яка розташовується під головним вівтарем храму Сан-Пабло-Апостол у Мітлі (південна Мексика).

Про це пише HeritageDaily.

Дослідники вважають, що ця порожнеча є частиною цілої мережі тунелів, які простягаються в кількох напрямках.

"Нове відкриття відповідає стародавнім записам, серед яких були записки домініканського священника XVII століття Франсіско де Бургоа. Він у своїх записах докладно описував лабіринт із кімнат і тунелів під цим місцем. Ці тунелі стародавні сапотеки вважали входом у підземний світ, який називали Lyobaa", — вважають дослідники.

Додаткові геофізичні аномалії було виявлено і під іншими стародавніми будівлями, які можуть виявитися ще не дослідженими камерами або гробницями.

Вчені збираються підтвердити отримані дані за допомогою додаткових зондів і археологічних розкопок, щоби точно з'ясувати природу геофізичних аномалій.

Нагадаємо, раніше археологам вдалося виявити гробницю доньки правителя провінції Асьют, яка жила в період Середнього царства в Стародавньому Єгипті. Вона була похована в труні, яка перебувала всередині іншої труни.

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