Інцидент у підрозділі "Асгард": з’явилась реакція Сухопутних військ

Зазначається, що будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка.

У Сухопутних військах ЗСУ пообіцяли ретельно розслідувати інцидент з бійцями підрозділу "Асгард", які звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Олександра Дмітрієва у віддаванні наказів без повноважень, приниженні та погрозах.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Сухопутних військ.

"Щодо фрагменту відео, розповсюдженого 13 жовтня підрозділу "ОЧІ" групи "Азгард" у соціальній мережі Фейсбук повідомляємо, що інцидент буде ретельно розслідуваний", – вказано в заяві.

Зазначається, що будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка.

У Сухопутних військах також запевнили, що повідомлять широкому загалу інформацію щодо рішень, ухвалених в результаті службового розслідування.

"На час перевірки просимо громадян утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного об'єму інформації та протиріччя наявної", – закликали в ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні бійці підрозділу "Асгард" заявили, що Дмітрієв "Тихоход", який представлявся радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував та погрожував військовим. Своєю чергою Дмітрієв назвав звинувачення "провокацією, яка давно спрогнозована". Він заявив, що наказів не було і не могло бути.

Читайте також: