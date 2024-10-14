В Мексике под храмом обнаружили вход в подземный мир

Ученые обнаружили большую пустоту, которая располагается под главным алтарем храма Сан-Пабло-Апостол в Митле (южная Мексика).

Об этом пишет Heritage Daily.

Исследователи считают, что эта пустота является частью сети туннелей, которые простираются в нескольких направлениях.

"Новое открытие соответствует древним записям, среди которых были записки доминиканского священника XVII века Франсиско де Бургоа. Он в своих записях подробно описывал лабиринт из комнат и туннелей под этим местом. Эти туннели древние сапотеки считали входом в подземный мир, который называли Lyobaa", — считают исследователи.

Дополнительные геофизические аномалии были обнаружены и под другими старинными постройками, которые могут оказаться еще не исследованными камерами или гробницами.

Ученые собираются подтвердить полученные данные с помощью дополнительных зондов и археологических раскопок, чтобы выяснить природу геофизических аномалий.

Напомним, ранее археологам удалось обнаружить гробницу дочери правителя провинции Асьют, жившей в период Среднего царства в Древнем Египте. Она была похоронена в гробу, который находился внутри другого гроба.

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