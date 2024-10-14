Ночь в Украине прошла без "Шахедов": впервые за 48 суток

Сегодня ночью россияне не атаковали украинские города "Шахедами". Стратегическая авиация России также оставалась неактивной.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов" в Украине", – говорится в сообщении.

Глава ОВА Днепропетровщины Сергей Лысак отметил, что ночь всюду по области прошла без обстрелов.

"Понедельник начинаем этой утешительной новостью. С благодарностью защитникам. И надеждой, что день пройдет так же спокойно", — написал он.

А в Херсонской области за минувшие сутки от российских обстрелов погиб человек.

Еще четыре человека получили ранения, сообщил 14 октября глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"Прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Садовое, Белозерка, Ромашково, Кизомис, Станислав и Херсон", — написал он.

Российские войска попали в сотовую башню, жилые кварталы населенных пунктов.

"Повреждены три многоэтажки и шесть частных домов, газопроводы, складское помещение, гаражи, мотоциклы и частные автомобили", — добавил Прокудин.

Читайте также: