Ночь в Украине прошла без "Шахедов": впервые за 48 суток

Ночью было тихо.
Сегодня ночью россияне не атаковали украинские города "Шахедами". Стратегическая авиация России также оставалась неактивной.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
"Впервые за последние 48 суток ночь прошла без "Шахедов" в Украине", – говорится в сообщении.
Глава ОВА Днепропетровщины Сергей Лысак отметил, что ночь всюду по области прошла без обстрелов.
"Понедельник начинаем этой утешительной новостью. С благодарностью защитникам. И надеждой, что день пройдет так же спокойно", — написал он.
А в Херсонской области за минувшие сутки от российских обстрелов погиб человек.
Еще четыре человека получили ранения, сообщил 14 октября глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
"Прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Садовое, Белозерка, Ромашково, Кизомис, Станислав и Херсон", — написал он.
Российские войска попали в сотовую башню, жилые кварталы населенных пунктов.
"Повреждены три многоэтажки и шесть частных домов, газопроводы, складское помещение, гаражи, мотоциклы и частные автомобили", — добавил Прокудин.
Читайте также: