Чи постачала Україна безпілотники повстанцям у Малі - в МЗС відповіли

В МЗС України надали коментар щодо російських наративів та звинувачень у підтримці повстанських рухів у Малі.

Україна рішуче відкидає звинувачення, які останнім часом поширили деякі міжнародні ЗМІ, у нібито причетності нашої держави до постачань БпЛА повстанцям у Малі.

Про це заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо", - зазначили в МЗС.

Раніше міністерство вже надало розлоге спростування таких звинувачень та висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з нашою державою на підставі надуманих та нічим не обґрунтованих припущень.

"У цьому контексті відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії Російської Федерації", - зазначили в МЗС.

Там закликали припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії у контексті безпідставних звинувачень урядів Малі і Нігеру на адресу України.

Раніше стало відомо, що Малі розірвала дипвідносини з Україною, звинувативши Київ у "підтримці повстанців-туарегів".

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